الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

غوتيريس يرحب باعتقال متهم بجرائم ضد الإنسانية في رواندا

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الخميس، 25-05-2023 08:58 م

غوتيريس يرحب باعتقال متهم بجرائم ضد الإنسانية في رواندا

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الوكيل الاخباري -  رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم الخميس، باعتقال فولجينس كايشيما في جنوب أفريقيا والذي كان مطلوبًا منذ عام 2001 بزعم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في رواندا في عام 1994.

وصدرت بحق كايشيما مذكرة توقيفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وقال غوتيريس في بيان صدر باسمه، إن اعتقال كايشيما يرسل رسالة قوية مفادها، أن أولئك الذين يُزعم أنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم لا يمكنهم التهرب من العدالة وسيُحاسبون في نهاية المطاف، حتى بعد أكثر من ربع قرن.

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