الثلاثاء 15-12-2020
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الثلاثاء، 15-12-2020 03:48 ص

غوتيريش يقترح مبعوثين جديدين لليبيا والشرق الاوسط

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الوكيل الاخباري - أعلن دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط بليبيا والشرق الأوسط، مشيرين إلى أن مجلس الأمن قد يعطي الضوء الأخضر بشأنهما اليوم الثلاثاء.

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وأفادت مصادر اعلامية، بأن غوتيريش طرح مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.


وأشارت إلى أنه إذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة، بحلول مساء الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما.

 

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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