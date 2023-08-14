فرنسا.. نصف السكان يقننون مشترياتهم من منتجات العناية الشخصية بسبب التضخم

الوكيل الاخباري- أفادت قناة BFMTV، اليوم الاثنين، بأن ما يقرب من نصف الفرنسيين اضطروا إلى تقنين مشترياتهم من مستحضرات العناية الشخصية، في ظل التضخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

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ووفقا لاستطلاع أجرته شركة Nielsen IQ بتكليف من القناة، فإن 45% من الفرنسيين سيخفضون أو يقلصون مشترياتهم من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية خلال العام 2023.



ولفتت القناة إلى ارتفاع أسعار مواد التجميل بشكل كبير نتيجة للتضخم، بحيث ارتفعت أسعار العطور بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%، وفي حال عدم تقديم المتاجر أي تخفيضات أو خصومات فإن المواطنين يمتنعون عن الشراء.



وأوضحت أن الزيادة السنوية في أسعار منتجات العناية الشخصية سجلت ارتفاعا بنسبة 7.9%، في حين كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في شهر يوليو أعلى بكثير حيث بلغت نسبة 13.6%.



وبحسب الاستطلاع فإن 41% من الفرنسيين يبحثون عن منتجات أقل سعرا، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الشراء عبر الانترنت الذي أتاح للمواطنين هذه الإمكانية، وتبقى منتجات العناية بالوجه والأظافر من بين المنتجات التي لا يرغب الفرنسيون بالتخلي عن استخدامها، وإن اضطروا إلى ذلك فسيكون الخيار الأخير.