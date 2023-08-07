أردوغان: سنخفض مؤشر التضخم مرة أخرى دون الـ10%

الوكيل الاخباري- تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بخفض مؤشر التضخم في بلاده مرة أخرى إلى أقل من 10%.

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وقال أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية برئاسته في أنقرة: "بذلنا قصارى جهودنا من أجل تخفيض مؤشر التضخم، الذي حققنا إنجازات مهمة في مواجهته"، مضيفا "سنقوم بخفض مؤشر التضخم مرة أخرى لأقل من 10%".



وأشار الرئيس التركي إلى أنه "في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كان التضخم في تركيا يصل إلى 50 و60% في المئة"، مؤكدا على العمل لزيادة فرص النمو الاقتصادي.



ويذكر أن معهد الإحصاء التركي أفاد في وقت سابق بأن التضخم في تركيا تسارع في شهر يوليو الماضي إلى 47.8% بزيادة نسبتها 9.6% عن شهر يونيو الماضي.