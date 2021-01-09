فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية على متنها ركاب

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام إندونيسية عن فقدان الاتصال بطائرة تابعة لشركة "طيران سريويجايا" بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، اليوم السبت، في طريقها إلى بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

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وقالت شركة "طيران سريويجايا"، في بيان إنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلا بشأن الرحلة قبل الإدلاء بأي بيان.



كذلك أكدت وزارة النقل الإندونيسية أن عمليات البحث والإنقاذ قد بدأت الآن بعد أن فُقد الاتصال بالطائرة.



والطائرة التي انقطع الاتصال بها تقل 50 شخصا على الأقل وهي من نوع "بوينغ 737-500".



وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتعقب الطائرات على "تويتر" أن طائرة الرحلة إس.جي182 نزلت مسافة أكثر من 10 آلاف قدم عن الارتفاع، الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة وذلك بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع.

المصدر : روسيا اليوم

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