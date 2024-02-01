الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الأوقاف يُوجّه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض

30 ألف نازح في مدارس بخان يونس بلا ماء أو طعام

انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في شمال قطاع غزة

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في الأردن

تحويلات مرورية واغلاق جزئي في عمان بهذا الموعد

سرايا القدس: استهدفنا جنودا للاحتلال بشقة غربي مدينة غزة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن !

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 27019 منذ 7 اكتوبر

هيئة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للمعتقل عاصف الرفاعي

الأمانة: تحويل دوار المشاغل إلى إشارة ضوئية

عاجل

انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في شمال قطاع غزة

الخميس، 01-02-2024 12:48 م

السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة الروسية

65bb585d4c59b765f907d21f


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن القوات المسلحة والهيئات الأمنية في السعودية تبدي اهتماما كبيرا بالأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي أثبتت جدارتها.

اضافة اعلان


ونقل المكتب الصحفي للشركة عن ميخييف قوله خلال معرض "الدفاع العالمي" في الرياض: "نلمس اهتماما كبيرا من قبل ممثلي القوات المسلحة والهيئات الأمنية في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى بأحدث الأسلحة الروسية التي تم اختبارها في ظروف القتال الحديثة".


وسيقام معرض "الدفاع العالمي 2024" بنسخته الثانية في الرياض من 4 وإلى 8 فبراير الجاري، حيث ستنظم شركة "روس أبورون إكسبورت" جناحا كبيرا لها في المعرض.


وأوضحت الشركة في بيانها: سيتم عرض عربة ZA-SpN Titan المدرعة التي يتم التحكم بها عن بعد، وتحظى باهتمام كبير في السعودية وبلدان أخرى في الشرق الأوسط.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65bb7cd04c59b763854c3334

إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية جنوب البلاد

659dae4c423604300a1aafed

هيئة بريطانية: حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة

11

الأمن السعودي يقبض على 3 أشخاص في تبوك

65bb53244c59b76db1346cb3

إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان

ططط

يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى

65bb2d954c59b761337b91a7

روسيا.. ابتكار طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق في المباني العالية

أخبار متعلقة
65b8eb9642360457f15baf93

الجيش الأوكراني يتسلم مدافع مزيّفة سوفيتية الصنع

65b767c34236047f0f7514ac

زيلينسكي: تعداد الجيش الأوكراني 880 ألف فرد

65a65d5d4c59b75f4530bd04

السعودية ستساعد في تطهير قره باغ من الألغام

65a4e76a4236043d28308820

السعودية والصين تعززان علاقتهما باتفاقية جديدة

1705089311262

التعاون الخليجي: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

477207_1_1669149320

السعودية تصدر تسهيلات جديدة للحصول على الإقامة المميزة