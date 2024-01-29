مجلة تؤكد عجز المدرعات الأمريكية عن مواجهة الجيش الروسي

الوكيل الإخباري - قالت مجلة Military Watch Magazine، إن مركبات المشاة القتالية الأمريكية من طراز برادلي التي تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية تبدو عاجزة في الاشتباكات مع الجيش الروسي.

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وأضافت في مقالة: "تعاني هذه المركبات من مشاكل تتعلق بقدراتها القتالية، ولا سيما الحماية المحدودة للغاية لدروعها. وتفاقمت هذه المشكلة بسبب النقص المتزايد في الذخيرة التي تستخدمها مما يؤثر على الوحدات التي تستخدمها".



وأشارت المجلة في مقالتها إلى أن الجيش الروسي تمكن من تدمير عدد كبير من مركبات المشاة القتالية الموردة إلى أوكرانيا.

RT