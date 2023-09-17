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الأحد، 17-09-2023 05:03 م

فون دير لاين وميلوني تزوران لامبيدوزا بعد أن فاضت بالمهاجرين

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الوكيل الاخباري- دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين، وذلك خلال زيارة لجزيرة لامبيدوزا رافقتها فيها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

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وقالت فون دير لاين: "الهجرة غير القانونية تمثل تحديا يحتاج إلى رد أوروبي، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستضافة بعض من آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية".

وتقع جزيرة لامبيدوزا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.

وخلال فصل الصيف من كل عام، يعبر عشرات الآلاف من المهاجرين البحر على متن قوارب تكون متهالكة في كثير من الأحيان في عمليات محفوفة بالمخاطر وقضى فيها أكثر من ألفَي شخص منذ يناير.

 




 

 


 

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