فيتنام تسجن 5 صحفيين بتهمة انتهاك الحقوق الديمقراطية

الوكيل الإخباري- أمرت محكمة فيتنامية بسجن خمسة صحفيين لـ"انتهاكهم الحقوق الديمقراطية"، ما أثار انتقادات حادة من الولايات المتحدة للحملة الأمنية التي تشنها الحكومة الشيوعية على حرية التعبير.

اضافة اعلان



وقضت محكمة في مدينة كن تاه جنوبيّ البلاد يوم الخميس، بسجن خمسة أشخاص يعملون في صفحة إخبارية إلكترونية للمواطنين الصحفيين.



وحُكم بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على تريونغ تشاو هوو دان، مؤسس صفحة "باو ساش" (الصحيفة النظيفة) على فيسبوك والذي يتطرق في منشوراته إلى قضايا اجتماعية مثيرة للجدل والفساد.



ولفتت وكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية نقلًا عن وثائق المحكمة إلى أن مقالات دان تضمّنت "أفكارًا رجعية وتتعمق في محتوى لا يتناسب مع مصالح البلاد".



وحكم على باقي المتهمّين الأربعة بالسجن ما بين عامين وثلاثة أعوام. كما تم حظر الخمسة من العمل في مجال الصحافة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة سجنهم.



وتحتل فيتنام المرتبة 175 من بين 180 دولة على مؤشر "مراسلون بلاد حدود" لحرية الصحافة.

المصدر: العربي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة