فيديو- إصابة 4 أشخاص بسبب الخيول الطليقة في لندن

الوكيل الإخباري- نقل 4 أشخاص إلى المستشفى نتيجة إصابات تعرضوا لها بسبب عدد من الخيول الطليقة في وسط العاصمة البريطانية لندن.

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وقال متحدث باسم الجيش إن "عدداً من الخيول العسكرية انفلتت خلال تدريبات روتينية هذا الصباح"، مؤكداً أنه "تم إعادة جميع الخيول إلى المعسكر". وأضاف: "أصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة". وشوهد اثنان من الخيول، بدا أن أحدهما مغطى بالدماء، يركضان بدون راكب على الطريق بالقرب من آلدويتش.



وقالت خدمة الإسعاف في لندن (LAS) إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى من ثلاثة حوادث منفصلة في طريق قصر باكنغهام وميدان بلجريف وتقاطع شارع تشانسيري لين وشارع فليت.



وبحسب خدمة الإسعاف، تم استدعاء المسعفين إلى الحادث الذي وقع على طريق قصر باكنغهام، بعد بلاغات عن سقوط شخص من على ظهر حصان. كما أصيب سائق سيارة أجرة كان ينتظر خارج فندق كليرمونت، بعد أن اصطدم حصان بالسيارة، مما أدى إلى تحطم زجاج سيارته.



واصطدم حصان بحافلة سياحية متوقفة ذات طابقين، مما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي.

