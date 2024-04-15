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الإثنين، 15-04-2024 10:55 ص

إصابة 9 لبنانيين في قصف للاحتلال على بلدة صديقين جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- أصيب تسعة مواطنين لبنانيين، اليوم الإثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة صديقين في مدينة صور جنوب لبنان.

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وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن تسع إصابات متوسطة وطفيفة نقلت إلى مستشفيات مدينة صور جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا فجر اليوم الإثنين، في بلدة صديقين ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل المحيطة به.
وأضافت "الوكالة الوطنية" أن طيران الاحتلال نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء مدينة صور وعلى الساحل البحري، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.


وأفاد مراسل "وفا" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على بلدات الضهيرة، والناقورة، واللبونة، وعيتا الشعب وعلما الشعب، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدتي علما الشعب والضهيرة تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.


 




 

 


 

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