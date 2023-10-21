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السبت، 21-10-2023 10:22 ص

فيديو- الهند تطلق أول صاروخ في إطار مهمتها المدارية المأهولة القادمة

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الوكيل الإخباري- نفذت الهند بنجاح أول إطلاق صاروخي في إطار مهمتها المدارية المأهولة القادمة.

وتم تأجيل إطلاق الصاروخ مرتين في وقت سابق اليوم، وأوضح رئيس وكالة الفضاء الهندية سريدارا سومناث، أنه أولا كان لا بد من تأجيل الإطلاق بسبب الظروف الجوية، ثم قام كمبيوتر الصاروخ بتعليق الإطلاق التلقائي بسبب خلل فني.

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وبعد الإطلاق انفصلت وحدة الطاقم عن الصاروخ بنجاح وهبطت في مياه خليج البنغال.


وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق في ديسمبر 2018 على مهمة سميت "غاغانيان" لإرسال طاقم هندي إلى المدار. وحسب البرنامج، فإن أول رحلة مأهولة، يجب أن تسبقها رحلتان دون وجود طاقم على متن الصاروخ.


وكانت خطة الرحلة الأولى تفترض انفصال وحدة الطاقم عن الصاروخ على ارتفاع 17 كيلومترا ونزولها في مياه خليج البنغال، لينتشلها هناك أفراد البحرية الهندية.


ويعتمد توقيت إطلاق أول مهمة مأهولة على نجاح الرحلات التجريبية، وأشارت وكالة الفضاء الهندية إلى أنه تجري الاستعدادات لإطلاق المهمة في عام 2025.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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