الأربعاء 16-08-2023
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الأربعاء، 16-08-2023 08:41 ص

فيديو - انفجار مطعم شهير في لبنان

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارا وقع فجر اليوم الأربعاء، في أحد أشهر المطاعم في منطقة فاريا، وهي قرية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.

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وحسب المعلومات فإن الانفجار وقع في مطعم Rikky’s، وسط ترجيحات بأن يكون الانفجار الذي أدى إلى اشتعال حريق كبير ناجما عن احتكاك كهربائي أو تسرب غاز.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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