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الثلاثاء، 22-03-2022 12:44 م

فيديو - لحظة سقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 راكباً

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي ، مشاهد توثق اللحظات الأولى من سقوط طائرة في الصين كانت تقل 132 راكب وفق ما نقلت الشركة المالكة للطائرة " تشاينا إيسترن".

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وكان  قد أعلن التلفزيون الصيني في وقت سابق اليوم ،  أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت، الاثنين، في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا.

 

 

 

 




 

 


 

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