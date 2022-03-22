فيديو - لحظة سقوط الطائرة الصينية وعلى متنها 132 راكباً

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي ، مشاهد توثق اللحظات الأولى من سقوط طائرة في الصين كانت تقل 132 راكب وفق ما نقلت الشركة المالكة للطائرة " تشاينا إيسترن".

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لحظة سقوط طائرة ركاب صينية من طراز بوينك 737 على متنها 132 راكب في جنوب الصين ولحد الآن لاتوجد أخبار عن ناجون من الحادث.. pic.twitter.com/u4kSSXAc0Z March 21, 2022

تحطمت طائرة مدنية صينية، على متنها 133 شخصا، تابعة لشركة "إيسترن تشاينا أيرلاينز"، في مقاطعة غوانشي جنوبي غرب الصين، الاثنين pic.twitter.com/MZUJajxuC9 March 21, 2022

وكان قد أعلن التلفزيون الصيني في وقت سابق اليوم ، أنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت، الاثنين، في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا.