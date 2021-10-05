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الثلاثاء، 05-10-2021 12:24 ص

فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار وانخفاض قيمتها السوقية

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الوكيل الاخباري - انخفض سعر سهم فيسبوك عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول الى حساباتهم نتيجة العطل المفاجئ الذي شمل كل من إنستغرام وواتساب.
 
وخسرت شركة فيسبوك نحو 20 مليار دولار وانخفضت القيمة السوقية لها لتصل إلى 967 مليار دولار.

وهبط سهم شركة فيسبوك 5.8% ووصل سعره إلى 322.7 دولار ما أدى إلى خسارة مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرج مبلغ 6 مليارات دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول في شركة "كنتيك" لخدمات الإنترنت إن شركة فيسبوك أجرت تغييرا اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة.

وأضافت الصحيفة ان التغييرات التي أجرتها فيسبوك أثرت على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة.

وأشارت إلى أن التغييرات التي أجرتها فيسبوك جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت.

أفادت وكالة رويترز بأن الشخص المسؤول عن إيقاف خدمات الفيسبوك وواتساب وانستغرام هو هاكرز يدعى "سن جي سو" ويبلغ من العمر 13 عاماً.

وأدى التعطل المفاجئ لتطبيقات فيسبوك الى تراجع أسهم الشركة نحو 5%.

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