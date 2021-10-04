زوكربيرج يخسر 7 مليارات دولار في ساعات تعطل فيسبوك

الوكيل الاخباري - تراجعت الثروة الشخصية لمالك فيسبوك، مارك زوكربيرج بما يقرب 7 مليارات دولار في غضون ساعات قليلة الاثنين، بعد أن أدى انقطاع الخدمة إلى إيقاف المنتجات الرئيسية لشركة فيسبوك.



وأدت عمليات البيع إلى انخفاض سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي" فيسبوك" بنحو 5٪ الاثنين ، إضافة إلى انخفاض بنحو 15٪ منذ منتصف أيلول.



وأدى تراجع الأسهم الاثنين، إلى انخفاض قيمة ثروة زوكربيرج إلى 120.9 مليار دولار.

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