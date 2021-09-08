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الأربعاء، 08-09-2021 01:38 ص

فيضانات تودي بحياة 17 شخصاً داخل مستشفى في المكسيك

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الوكيل الإخباري - قضى 17 مريضاً على الأقلّ داخل مستشفى في ولاية هيدالغو في وسط المكسيك بسبب فيضانات تسبّبت بها أمطار غزيرة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة المكسيكية الثلاثاء.

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وقالت الحكومة في تغريدة عبر تويتر إن "أمطار الأمس (الاثنين) في هيدالغو تسببت بفيضان نهر تولا وإغراق المستشفى العام ما أسفر عن مصرع 17 من المرضى".


من جهته، أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر حسابه عبر تويتر عن أسفه لـ"وفاة سبعة عشر مريضا في مستشفى الضمان الاجتماعي بسبب فيضان نهر ريو تولا". وأضاف "إنه يوم سيء للغاية" للمكسيك.


وشهدت مناطق عديدة من المكسيك أمطارا غزيرة خصوصا الاثنين.


وفي رسالة أُرفقت بشريط مصور، أوضحت زوي روبليدو المديرة العامة للضمان الصحي المكسيكي الذي يدير المستشفى المذكور أنّ 56 مريضا كانوا في المؤسسة، وأغرقته الفيضانات خلال بضع دقائق وجعلته خارج الخدمة.


وقالت روبليدو "لحظة انقطاع التيار الكهربائي في بلدية (تولا)، توقف إعطاء الأكسيجين" للمرضى، لافتة إلى نجاة أربعين مريضاً.
وذكرت وسائل إعلام أنّ من بين الضحايا مصابين بكورونا كانوا يتلقون الأكسيجين.
وأظهرت مشاهد بثها الإعلام المحلي المستشفى غارقا بالمياه، فيما أعلنت السلطات أنّ من نجا من المرضى تم إرساله إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

المملكة 

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