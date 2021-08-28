البرلمان العربي: مؤتمر بغداد خطوة لاستعادة دور العراق الإقليمي

الوكيل الإخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي في العراق وحشد الدعم الاقتصادي والسياسي له، واستعادة دوره الإقليمي الفاعل والمؤثر.

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وثمَّن العسومي مضامين البيان الختامي للمؤتمر خاصة ما يتعلق برفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة توحيد الجهود إقليمياً ودولياً، وبما ينعكس إيجاباً على استقرار وأمن المنطقة.



واعتبر أن قدرة العراق على تنظيم المؤتمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يمثل رسالة مهمة للعالم بأن العراق، رغم جراحه، قادر على الصمود والقيام بدوره في مواجهة ما يتعرض له من تحديات.