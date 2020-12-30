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الأربعاء، 30-12-2020 11:41 ص

مشددا على ضرورة الانتقام لـ"سليماني"

قائد فيلق القدس الإيراني يشن هجوما حادا على السعودية

ت
علم إيران


الوكيل الإخباري - شن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، هجوما حادا على السعودية، وذلك خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني.

من جهة أخرى، قال قاآني "إن خروج القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكا"، مشددا على "ضرورة الانتقام" لاغتيال قاسم سليماني.

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وبحث قائد فيلق القدس خلال الاجتماع آخر التطورات الإقليمية، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني والتي تحل في الثالث من يناير المقبل والذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.


ونقل النائب في البرلمان الإيراني أحمد علي بيغي، أن قاآني قدم في الاجتماع تقريرا حول آخر المستجدات الإقليمية، و"تشكيلات قوى المقاومة في المنطقة".
وقال قاآني إنه "بالنظر إلى الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة، فإن تراجع القوات الأمريكية في المنطقة بات وشيكا".


المصدر : روسيا اليوم 

 

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