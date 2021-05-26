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الأربعاء، 26-05-2021 09:16 م

قادة الإمارات يعزون الملك السعودي

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن قادة البلاد بعثوا برقيات تعزية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بوفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

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وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعث بـ"برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود".

 

وأشار الصحيفة إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعثا أيضا برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك سلمان.


أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الاثنين الماضي، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.


وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض".


والأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود (1910 - 1988)، والذي شغل منصب رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية السابق.
وهو الابن الرابع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود.


وكان من أثرى أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية وأكثرهم سلطة. وعمل مستشارا أمينا ومقربا لأخويه، الملك فيصل والملك خالد.

 

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