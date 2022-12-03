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السبت، 03-12-2022 08:26 م

قديروف: قواتنا مستعدة للشتاء وتواصل تقدمها في دونباس

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أنه بفضل شجاعة القوات الروسية لم يحدث أي فشل دفاعي أو اختراق في أي قطاع بمنطقة القتال المولكة لقائد قوات "أحمد" أبتي علاء الدينوف.

وقال قديروف: "رغم إرسال "الناتو" تعزيزات كبيرة إلى المنطقة الخاضعة لمسؤولية أبتي علاء الدينوف، تواصل القوات الروسية تأهبها، ومعنويات أفرادها عالية جدا. وبفضل شجاعة وبطولة رجالنا، لم يحدث اختراق في أي قطاع دفاعي أو عمليات هجومية... جميع المناطق التي تشغلها قواتنا تحت سيطرتنا الكاملة".

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وذكّر قديروف بتصريح علاء الدينوف، بأن مدينة باخموت في جمهورية دونيتسك يجري تطهيرها تدريجيا، وقوات "فاغنر" وفيلق الجيش الأول التابع لجمهورية لوغانسك يسيطرون على المنطقة.

وأضاف أن الوحدات الروسية لا تتراجع في مدينتي سفاتوفو وكريمينايا بجمهورية لوغانس وتم بناء خط دفاع قوي هناك، ويتم تنفيذ عمليات هجومية مستمرة، وتتكبد العصابات الأوكرانية خسائر فادحة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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