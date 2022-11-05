دونيتسك: إصابة قاض بالمحكمة العليا للجمهورية بجروح خطيرة في محاولة اغتيال

الوكيل الإخباري - أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمحاولة اغتيال قاضي المحكمة العليا في الجمهورية.

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وبحسب مركز العلاقات العامة بوزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية: "في مساء يوم 4 نوفمبر، تلقت وحدة المناوبة في وزارة الشؤون الداخلية لجمهورية دونيتسك معلومات بشأن محاولة اغتيال في أوليغورسك لقاضي المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك أ. أ. نيكولين. وأصيب الضحية بأعيرة نارية. وهو في حالة خطيرة وسط محاولات جمة لإنقاذ حياته".



وتقوم الشرطة والسلطات المختصة بعمليات بحث عن المرتكبين.

وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.

روسيا اليوم