إصابة 4 مدنيين بقصف القوات الأوكرانية مناطق مدنية في دونيتسك

الوكيل الاخباري- أفاد المقر الإقليمي لقوات الدفاع الشعبية في دونيتسك، بإصابة أربعة مدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

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وجاء في بيان المقر الإقليمي لقوات الدفاع: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 5 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من اليوم 6 نوفمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب 4 مدنيين".



وتواصل القوات الأوكرانية بشكل متواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في مختلف أراضي الجمهورية وباقي الأراضي المحررة.

روسيا اليوم