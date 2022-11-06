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الأحد، 06-11-2022 12:24 م

إصابة 4 مدنيين بقصف القوات الأوكرانية مناطق مدنية في دونيتسك

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الوكيل الاخباري- أفاد المقر الإقليمي لقوات الدفاع الشعبية في دونيتسك، بإصابة أربعة مدنيين في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

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وجاء في بيان المقر الإقليمي لقوات الدفاع: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 5 نوفمبر إلى الساعة 8:00 صباحا من اليوم 6 نوفمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب 4 مدنيين".

وتواصل القوات الأوكرانية بشكل متواصل استهداف المناطق المدنية والبنى التحتية في مختلف أراضي الجمهورية وباقي الأراضي المحررة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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