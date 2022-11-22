قرار سعودي رسمي يشمل جميع الموظفين بشأن كأس العالم اليوم

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات السعودية قرارا جديدا، الثلاثاء، يقضي بإنهاء دوام الموظفين في جميع الجهات الحكومية عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت السعودي لإفساح المجال أمام مشاهدة مباراة المنتخب الوطني للبلاد أمام الأرجنتين.

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وفي سياق متصل، طالب وزير التعليم السعودي بـ«إنهاء دوام منسوبي التعليم العام والجامعي عند الساعة 12 ظهرا»، لمشاهدة المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني عند الساعة 1 ظهرا . ووقعت الأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم فضلا عن السعودية، بولندا والمكسيك.

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