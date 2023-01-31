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الثلاثاء، 31-01-2023 04:17 م

قرار من بوتين بتوسيع ميادين اختبار المسيرات

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الوكيل الاخباري- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بالنظر في إمكانية توسيع قائمة أماكن اختبارات جديدة حيث يمكن إجراء تجارب باستخدام المسيرات.

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وجاء في بند بهذا الخصوص، تدخل قائمة تعليمات الرئيس بوتين التي تم نشرها اليوم الثلاثاء في موقع الكرملين: "دراسة مسألة توسيع قائمة المواقع التي تجري فيها تجارب باستخدام المسيرات".

وتاريخ تنفيذ هذا التعليم هو 1 سبتمبر عام 2023. ويجب أن تنفذه الحكومة الروسية بالتعاون مع مؤسسة "الرابطة في مجال الذكاء الاصطناعي" والمنظمات المهتمة الأخرى.

كما طرح بوتين أمام الحكومة مهمة ضمان تغيير الأحكام التي تعرقل إدخال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجال الاجتماعي. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى بهدف خلق ظروف لتجربة واستخدام أنظمة التحكم المستقلة في السيارات والسكك الحديدية ووسائل النقل الجوي والمائي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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