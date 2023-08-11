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الجمعة، 11-08-2023 11:23 ص

قرار هام صادر عن الحكومة اللبنانية

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "المركزية"، أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، اتخذ قرارا منذ أشهر بإقفال "تلفزيون لبنان"، بسبب المشاكل التي يواجها.

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ووفقا لمكاري، من أبرز المشكلات التي تواجهها استمرارية التلفزيون "تأخر صرف مستحقات الموظفين الذين يخوضون إضرابا، ويرفضون الاستمرار بعملهم، رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول". 

وأفاد مصدر بأن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة".

ودخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس الماضي، راهنة رفعه بنيلهم مستحقاتهم، التي تقول إنها لم تصرف منذ أشهر.

ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.

 

 




 

 


 

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