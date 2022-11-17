الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 10:45 ص

قطر: استئجار المشجعين بكأس العالم مزاعم عارية عن الصحة

88


الوكيل الإخباري - استنكر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022، ناصر الخاطر، المزاعم التي رددتها وسائل إعلام غربية أخيرا بشأن استعانة منظمي البطولة بجماهير من العمالة الوافدة لحضور المباريات مقابل أموال.

اضافة اعلان


وأشار الخاطر إلى أن ذلك يأتي "في إطار حملات التشويه الممنهجة التي تزايدت في الفترة الأخيرة مع قرب انطلاق الحدث الرياضي الأبرز في العالم على أرض قطر"، بحسب تعبيره.


وقال الخاطر، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية، إن بعض التقارير التي نشرتها غربية بخصوص استئجار عمالة وافدة ليكونوا مشجعين لحضور المباريات، "عارية تماما عن الصحة"، واصفا تلك المزاعم بأنها محاولة جديدة للتشويه والتشكيك بقدرة قطر على استضافة بطولة كأس العالم 2022.


وأضاف، منذ إن حظيت قطر بشرف استضافة بطولة كأس العالم 2022، كانت هناك محاولات مستمرة على مدار 12 عاما لتشويه هذه البطولة، مؤكدا أن قطر ستنظم بطولة استثنائية وسيظهر ذلك خلال أيام قليلة.


وأكد رفضه التقليل من أهمية المقيمين على أرض قطر، ومنهم من يعيش في البلاد منذ أكثر من 30 عاما، قائلا "من المعيب التقليل من هؤلاء المشجعين الذين سيتابعون مباريات كأس العالم، ومن المعيب وصفهم بأنهم عمالة مأجورة في بطولة كأس العالم، التي تم بيع 3.1 مليون تذكرة لحضور مبارياتها حتى الآن".
وتنطلق مساء الأحد المقبل بطولة كأس العالم 2022 كأول بطولة تقام في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
wwwwwwww

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

6376764e4c59b753d230fce4

قوات كييف تعدم 39 ناشطا مواليا لروسيا في خيرسون

63766d594236046987176f82

إيران.. مقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في مدينة سنندج

637665934236041cd57f77fe

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

6376536e4c59b753d230fca7

الخارجية الروسية توصي الروس بعدم السفر إلى تشاد إلا لضرورة قصوى

image (3)

مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة السادسة في انتخاب رئيس جديد

أخبار متعلقة
ق

وزير العمل القطري: الافتراءات والادعاءات ضد قطر مستمرة بسبب استضافتها لكأس العالم

000

مسؤولة أممية تطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة بالشرق الاوسط

قطر2

قطر تبدأ بتطبيق اجراءات جديدة خاصة بكأس العالم اعتبارا من غدا

قطر2

قطر توفر 30 ألف غرفة فندقية إضافية لمشجعي كأس العالم