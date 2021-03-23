قطر تدرس اصدار جواز سفر خليجي للحاصلين على لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- كشف المدير الطبي لمستشفى حمد العام في قطر الدكتور يوسف المسلماني، عن دراسة إصدار جواز سفر خليجي للحاصلين على لقاح كورونا، بحيث لا تخضع هذه الفئة للحجر في دول مجلس التعاون.

اضافة اعلان



واوضح الدكتور المسلماني في تصريحات لتلفزيون قطر اليوم الثلاثاء، أن هناك اتصالات كثيرة بين دول مجلس التعاون، وحينما يتم الوصول لاتفاق سيتم التطبيق على الفور.

واضاف ان اللقاحين المستخدمين في قطر "مودرنا وفايزر بيونتك" فعالان ضد فيروس كورونا بنسبة 95 بالمئة، ولكنهما فعالان بنسبة 100 بالمئة بالنسبة لدخول المستشفى والعناية المركزة في حال الإصابة، مبينا إلى أن نسبة 5 بالمئة التي يمكن أن تصاب بالفيروس ستكون لديها أعراض بسيطة.



وقال المسلماني إنه يجب على كل من حصل على التطعيم أن يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامة وغسل اليدين، وغيرها من الإجراءات.



واشار الى انه لحد الآن، التطعيم يوفر مناعة لمدة 6 شهور، وكذلك من أصيب وتعافى من الفيروس يعطي مناعة لنفس الفترة، ولكن الفارق هو أن المناعة الطبيعية لا يمكن التحكم فيها، في حين أن المناعة الصناعية أجريت عليها دراسات شملت عشرات الآلاف من الأشخاص تتم متابعتهم بصورة مستمرة، ما يجعل المناعة المكتسبة من التطعيم أفضل من الإصابة بالفيروس، خاصةً وأن الأولى لا أعراض جانبية لها، ولكن الإصابة بكورونا لها مضاعفات بعد التعافي.



