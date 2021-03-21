موريتانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

الوكيل الاخباري- التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الأحد بالدوحة، نظيره الموريتاني أسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تطور يؤشر على قرب اسئتناف العلاقات بين البلدين.



وقالت وكالة الأنباء القطرية؛ إن ”نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ، وقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين“.

اضافة اعلان



وتوقعت بعض المصادر أن يعلن الوزيران في وقت لاحق عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وكانت السلطات الموريتانية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الأيام الأولى للأزمة الخليجية تماشيا مع قرار الرباعي العربي (السعودية والإمارات ومصر والبحرين).



واتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز حينها الدوحة بدعم الإرهاب وتدمير الدول العربية والإسلامية. وقال قبل أيام من مغادرته السلطة في 2019، إنه ليس نادما على قرار قطع العلاقات. مؤكدا أن قطع بلاده علاقاتها مع الدوحة ”شرف عظيم“.

المصدر: إرم



