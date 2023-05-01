قطر تستضيف اليوم اجتماعا حول أفغانستان برئاسة أمين عام الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- تستضيف الدوحة، اليوم الاثنين، الاجتماع الدولي بشأن أفغانستان برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمشاركة مسؤولين ومبعوثين من 21 دولة، الى جانب ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

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ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين، قطر، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيران، اليابان، كازاخستان، قيرغيزستان، النرويج، باكستان، روسيا، السعودية، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، الإمارات، المملكة المتحدة، أوزبكستان، الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.



ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم تحديثا حول مراجعة عمليات الإغاثة الحيوية التي تقوم بها المنظمة الدولية في أفغانستان، والتي أمر بتعليقها الشهر الماضي، بعد أن أوقف مسؤولون في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة.



ويهدف اجتماع الدوحة اليوم، الى إعادة تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة من أجل طريق دائم للمضي قدمًا في افغانستان.



ويعقد خلال الاجتماع ثلاث جلسات، حيث ينتظر أن يتم خلال الجلسة الأولى التي تعقد اليوم، مناقشة الشواغل الدولية المتعلقة بسياسات طالبان، فيما يشهد اليوم الثاني عقد جلستين، تناقش الأولى منح حوافز لطالبان لتغيير السلوك على المدى القريب والمتوسط، وتبحث الثانية الأطر الممكنة للمشاركة الدولية والطريق إلى الأمام والخطوات التالية.



وفي ختام الاجتماع غدا، سيعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا.