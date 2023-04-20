الاتحاد الأوروبي يسمح بالسفر بدون تأشيرة لرعايا كوسوفو

الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأوروبي السماح لرعايا كوسوفو بالسفر داخل الفضاء الأمني الأوروبي دون شرط الحصول على تأشيرة مسبقة بدءا من أول يناير المقبل 2024 على أبعد تقدير.



وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه بعد الاتفاق بين البرلمان الأوروبي والمجلس على اقتراح من المفوضية ، سيتم السماح لحاملي جوازات السفر من كوسوفو بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة ، لمدة 90 يومًا كحد أقصى في أي فترة من 180 يومًا.

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وأوضحت المفوضية أن كوسوفو أوفت باستمرار بجميع المعايير وأظهرت التزامها بها وأنه مع هذا الإنجاز ، سيتمكن جميع شركاء غرب البلقان قريبًا من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة.

RT