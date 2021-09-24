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الجمعة، 24-09-2021 02:21 م

قطر: 50 مرشحا إجمالي عدد المنسحبين من انتخابات مجلس الشورى

قطر


الوكيل الإخباري - بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى القطري الذين انسحبوا فعليا من السباق الانتخابي، 50 مرشحا، من بينهم ثلاث سيدات.

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ووفقا لموقع اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى القطري فقد انتهت المهلة الممنوحة للمرشحين للانسحاب، مساء أمس، ليبقى هناك 270 مرشحا سيخوضون فعليا الانتخابات التي ستجري في الثاني من الشهر المقبل.


وقد سجل 16 مرشحا انسحابهم أمس، في حين كان 34 مرشحا أعلنوا انسحابهم خلال الأيام القليلة الماضية.


وكانت وزارةُ الداخلية القطرية قد أصدرت منذ عدة أيام بيانًا بشأن الانسحاب، والتوكيل والصمت الانتخابي لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، أوضحت فيه أنه على المرشح الذي يرغب بالانسحاب، أن يبادر بتقديم الطلب كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتسليمه إلى إدارة الانتخابات تمهيدًا لاعتماده من رئيس لجنة الترشّح.

 

بترا


 




 

 


 

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