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الأربعاء، 09-03-2022 09:36 م

قمة للقادة العرب في الجزائر مطلع تشرين الثاني

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الوكيل الاخباري - وافق وزراء الخارجية العرب، الأربعاء، بالإجماع على عقد القمة العربية المقبلة على مستوى قادة الدول العربية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في الجزائر.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ 157 بالقاهرة، إنّ “الدول العربية صادقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة، وبالتالي فإن 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر هو الموعد المقرر للقمة العربية بالجزائر”.

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