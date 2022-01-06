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الخميس، 06-01-2022 10:06 ص

قوات حفظ سلام مدعومة من روسيا الى كازاخستان

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الوكيل الإخباري-أعلنت الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إدخال قوات حفظ السلام الجماعية إلى كازاخستان وفقًا لقرار مجلس الأمن الجماعي لفترة زمنية محدودة. تم اتخاذ القرار المقابل في 6 يناير كانون الثاني 2022.

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يذكر أن قوات حفظ السلام تضم وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهوريات بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.


على وجه الخصوص، من روسيا الاتحادية، دخلت التقسيمات الفرعية والوحدات العسكرية للقوات المحمولة جواً في القوات الجماعية. في الوقت الحالي، تقوم طائرات القوات الجوية الروسية بنقل الجزء الروسي من وحدة حفظ السلام إلى كازاخستان.


الغرض من مساهمة القوات هو حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة ضباط إنفاذ القانون المحليين في تطبيع الوضع.

سبوتنيك

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