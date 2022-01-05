الأربعاء 05-01-2022
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الأربعاء، 05-01-2022 04:38 م

الخارجية الروسية تعلق على الوضع في كازاخستان

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الوكيل الإخباري-قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على موقعها اليوم، إنها تراقب عن كثب وباهتمام تطورات الوضع في كازاخستان المجاورة.

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وذكرت الوزارة، أن روسيا تدعو إلى حل سلمي لكل المشاكل ضمن إطار المجال الدستوري والقانوني ومن خلال الحوار، وليس بواسطة أعمال الشغب وانتهاك القوانين.


وأضاف البيان: "و هذا هو بالضبط ما تهدف له خطوات رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الموجهة إلى نشر الاستقرار في الوضع، وحل المشكلات القائمة على الفور، بما في ذلك الواردة في المطالب المشروعة للمتظاهرين. نأمل أن يتم بأقرب وقت ممكن تطبيع الوضع في هذه الدولة التي ترتبط مع روسيا بعلاقات شراكة استراتيجية وتحالف، وروابط أخوية وإنسانية".


ونوهت الوزارة، بأنها تبقى على اتصال مع البعثات الروسية العاملة في كازاخستان. وقالت: "لا يزال الوضع حول بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية هادئا. ووفقا للمعلومات المتوفرة حاليا، لم يتعرض لأذى أي أحد من مواطني روسيا الموجودين في جمهورية كازاخستان.

 

روسيا اليوم

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