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كشف السبب الحقيقي وراء مقتل شينزو آبي

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الإثنين، 11-07-2022 05:44 م

كشف السبب الحقيقي وراء مقتل شينزو آبي

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الوكيل الإخباري - في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن السبب الحقيقي الذي دفع قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لتنفيذ جريمته، قالت وسائل إعلام يابانية إن الفاعل ريما يكون أقدم على ارتكاب جريمته انتقاماً لوالدته.

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وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن منظمة "سون ميونغ مون" أقرت بأن والدة قاتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عضو في تلك المنظمة.

ونقلت القناة عن القاتل تيتسويا ياماغامي قوله: إن "أمي تم جرها إلى هذه المنظمة، وهي قامت بتبرع كبير لصالحها، مما تسبب بتدهور حياة عائلتنا". وسط اعتقاد القاتل بأن آبي كان مرتبطا بطريقة ما بهذه المنظمة.

وفي وقت سابق، ذكر موقع قناة "NHK" أن تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، والذي تم القبض عليه بتهمة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، قال إنه باستهداف آبي أراد معارضة وتوجيه رسالة لجماعة معينة يُزعم أن آبي كان ينتمي إليها.

وتعرض شينزو آبي للهجوم صباح يوم الجمعة الماضي في مدينة نارا اليابانية أثناء أدائه خطابا لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما رصاصتين من خلف السياسي الياباني، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي. (وكالة كيودو للأنباء)


 




 

 


 

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