كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

الوكيل الإخباري- يعتبر عيد الأضحى ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، وتبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي مباشرة ليوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في مكة المكرمة في التاسع من ذي الحجة.

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ويكون يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران هو يوم الوقوف بعرفة، و الأربعاء 28 يونيو/حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وبقي على حلول عيد الأضحى المبارك 42 يوما.

وتجدر الإشارة بأن الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة من كل عام، لإشرافها الكاملة عن بدء مناسك الحج على أراضيها.



