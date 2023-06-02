كندا ترسل قوات عسكرية للمساعدة في مكافحة الحرائق

الوكيل الإخباري- أرسلت كندا الجيش إلى مقاطعة نوفا سكوتيا الشرقية للمساعدة في معالجة حرائق الغابات التي أجبرت 18 ألف شخص على النزوح من منازلهم حيث تسبب الطقس الجاف في اندلاع حرائق في أنحاء البلاد.

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وتكافح نوفا سكوتيا حريقين كبيرين يهددان المجتمعات في ضواحي العاصمة الإقليمية هاليفاكس.



وقال وزير التأهب للطوارئ بيل بلير إن هناك 211 حريقا مشتعلا في جميع أنحاء البلاد في سبع من مقاطعاتها العشر، وخرج 82 منها عن السيطرة، مبينا أن القوات المسلحة ستوفر المعدات والأفراد لدعم رجال الإطفاء "الذين يعملون بلا كلل على مدار الساعة لحماية المجتمعات في جميع أنحاء نوفا سكوشا".



وأُجبر حوالي 28000 شخص على الفرار من منازلهم، حوالي 18000 منهم في نوفا سكوتيا، وقال بلير للصحفيين "هذه الظروف في بداية الموسم غير مسبوقة"، مشيرا إلى أنه "بسبب تغير المناخ، قد تزيد الأحداث المماثلة من حيث التواتر والشدة في جميع أنحاء بلدنا".



وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن الحكومة تراقب الوضع عن كثب في كيبيك.



هذا وأرسلت الحكومة الفيدرالية الجيش إلى ألبرتا الشهر الماضي للمساعدة في مكافحة الحرائق هناك، كما تحصل كندا على مساعدة من دول أخرى.