الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رفع العلم الفلسطيني على مدخل قلقيلية

الطاقة: ارتفاع اسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

انتهاء صلاحية بطاقات باص عمّان الذكية قريباً - تفاصيل

كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي مرة أخرى

هام من الضمان للمغتربين حول تسديد المستحقات المالية إلكترونياً

البنك الدولي يتوقع ارتفاع اسعار الطاقة 50 % عالميا العام الحالي

السعودية ترفع حظر السفر عن 4 دول

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

الإثنين، 20-06-2022 02:26 م

كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي مرة أخرى

62b050b342360461da053101


الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية قررت تأجيل إطلاق صاروخها الفضائي المحلي الصنع حتى يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري.

وقال بيان صادر عن المعهد الكوري الجنوبي لأبحاث الفضاء "يوم الاثنين 20 يونيو الجاري، وفي تمام الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي (5:10 بتوقيت موسكوس)، تم الانتهاء من تجهيز صاروخ Nuri، ونقل الصاروخ إلى قاعدة الإطلاق، وثبت بشكل عمودي استعدادا لإرساله إلى مدارات الأرض".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ من المفترض أن يطلق يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، من مطار نارو الفضائي الكوري الجنوبي، تمام الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت موسكو)، وليس من المستبعد أن تؤجل عملية الإطلاق مرة أخرى إذا كانت الظروف الجوية غير مناسبة في منطقة الإطلاق.

وكان من المخطط أن يطلق الصاروخ المذكور في 15 يونيو الجاري، لكن العملية أجلت إلى اليوم التالي بسبب الرياح الشديدة في منطقة الإطلاق، وأثناء التحضيرات اكتشف الخبراء مشكلة فنية في مؤشرات الضغط بخزانات الصاروخ لذا تقرر تأجيل الإطلاق حتى 21 يونيو، واعيد الصاروخ حينها لاستبدال بعض معداته.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1967

حكومة ماكرون تواجه اقتراعا لسحب الثقة

1579981010397

لبنان: اعطاء الأولوية لدعم المرافق والبنى التحتية

السعودية3

السعودية ترفع حظر السفر عن 4 دول

لبنان 3

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

ار

سوريا: مقتل 13 عسكريا وإصابة مدنيين باستهداف حافلة ركاب

image (69)

البرلمان العربي يرحب بمخرجات القمة الثلاثية في شرم الشيخ

أخبار متعلقة
ة

كوريا الجنوبية وأميركا تطلقان صواريخ ردا على تجارب بيونغيانغ