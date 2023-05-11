الخميس 11-05-2023
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الخميس، 11-05-2023 09:12 ص

كوريا الجنوبية تطلق عدة أقمار صناعية الشهر الجاري

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية أن بلادها تستعد لإطلاق دفعة من الأقمار الصناعية في مايو الجاري.

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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "يستكمل المهندسون والعلماء الكوريون الجنوبيون الاستعدادات للإطلاق الثالث لصاروخ Nuri الفضائي، الصاروخ من المفترض أن يطلق إلى الفضاء في 24 مايو الجاري، وسيحمل إلى مدارات الأرض قمر NEXTSat-2 وسبعة أقمار صناعية صغيرة أخرى".


وأضاف البيان "الإطلاق الثالث لصاروخ Nuri سيكون مهما لأن هذ المرة هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ لإطلاق أقمار صناعية حقيقية وليس نماذج لأقمار صناعية.. قمر NEXTSat-2 الذي سيحمله هذا الصاروخ أيضا هو قمر علمي يزن 180 كغ، تم تطويره من قبل مؤسسة تابعة للمعهد الكوري الوطني للعلوم والتكنولوجيا.. ولأول مرة ستشارك شركة Hanwha Aerospace الخاصة في الإشراف على عملية إطلاق والتحكم بقمر صناعي كوري جنوبي".

وحول الموضوع قال الخبير في المعهد الكوري لأبحاث الفضاء كو جونغ هوان:" إن عمليتي الإطلاق الأولى والثانية لصواريخ Nuri أجريتا للتحقق من خصائص وآلية عمل هذه الصواريخ وتسجيل بيانات مساراتها وحركتها، العملية القادمة ستكون مختلفة تماما وسيشرف عليها معهدنا ".

 

RT

 




 

 


 

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