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سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

الخميس، 06-04-2023 02:19 م

استطلاع: الكوريون الجنوبيون يؤيدون التسلح النووي

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الوكيل الإخباري - أظهرت استطلاعات للرأي، أن أكثر من 60% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون حاجة سيئول إلى بناء أسلحتها النووية على نحو مستقل، وسط تنامي التوترات مع كوريا الشمالية.

ووفقا للاستطلاع الذي شمل ألفا من البالغين وأجري بتكليف من معهد "آسان" للدراسات السياسية، أجاب 64.3% بأن كوريا الجنوبية بحاجة إلى تطوير أسلحتها النووية لمواجهة التهديدات النووية لبيونغ يانغ.

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وعند طرح نفس السؤال حول إمكانية فرض عقوبات عالمية، أيد عدد أقل من المشاركين ؜54.7%؜ إنشاء ترسانة نووية محلية، بينما عارضها 42.3%.


وأظهر الاستطلاع أيضا أن 61.1% يفضلون نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في كوريا الجنوبية.


وأجرت الاستطلاع شركة "ريسيرتش آند ريسيرش" في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، بناء على طلب من معهد "آسان" للأبحاث، ومقره سيئول.

 

RT

 




 

 


 

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