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الإثنين، 20-03-2023 10:44 ص

إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنه تم إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي-1بي لانسر" في شبه الجزيرة الكورية بعد 16 يوما من نشرها الأخير في استعراض للردع ضد كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية مع نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية من طراز" بي-1بي لانسر"في اليوم السابع للتدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين البلدين "درع الحرية" التي انطلقت في في الثالث عشر من الشهر الجاري.

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وشاركت في التدريبات طائرات الشبح الكورية من طراز "إف -35أيه )، والطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز(إف - 16)، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.


وجاء نشر الطائرات " بي-1بي" في شبه الجزيرة الكورية بعد مرور 16 يوما من نشرها في التدريبات الجوية المشتركة فوق البحر الغربي والمناطق الوسطى الداخلية من كوريا الجنوبية في الثالث من الشهر الجاري، وبعد 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.


وأطلقت كوريا الشمالية صباح الأحد صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي على ما يبدو احتجاجا على تدريبات "درع الحرية" الجارية.


وذكرت الوزارة أن سيئول وواشنطن أظهرتا موقفا دفاعيا مشتركا قويا للقوات الجوية الكورية والقوات الجوية الأمريكية، والتزاما بالردع الموسع مع تعزيز إمكانية التشغيل البيني والقدرة على نشر قوات الرد السريع وقدرة الضربة الاستراتيجية القوية في زمن الحرب.


وأكدت أن التحالف الكوري-الأمريكي يحافظ على حالة تأهب قصوى للموقف الدفاعي المشترك ضد زعزعة الاستقرار المستمرة في المنطقة وسيحقق السلام من خلال القوة استنادا إلى قدراته وموقفه القوي، مع تعزيز الثقة في الردع الموسع الأمريكي.

 

البيان

 




 

 


 

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