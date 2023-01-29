كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة

الوكيل الإخباري - نفت كوريا الشمالية، اليوم الأحد إمداد موسكو بالأسلحة بعد أن اتهمتها واشنطن بتسليم صواريخ إلى مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية المنخرطة في الحرب على أوكرانيا.



ففي الأسبوع الماضي نشر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي صوراً للاستخبارات الأمريكية تُظهر ما يبدو أنها عربات قطار روسية عائدة من كوريا الشمالية محمّلة معدّات عسكريّة بما فيها صواريخ لفاغنر.

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في أعقاب ذلك صنفت الولايات المتحدة فاغنر على أنه "منظمة إجرامية" وأعلنت إرسال هذه التسجيلات إلى الأمم المتحدة في إطار العقوبات التي تستهدف بيونغ يانغ.

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