بوتين: عملية أوكرانيا تهدف لإنهاء حرب مستمرة منذ 2014

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء أن تحرك موسكو في أوكرانيا هدفه وقف ”حرب” استعرت في شرق أوكرانيا لسنوات.



وقال بوتين في اجتماع مع محاربين قدامى إن موسكو لطالما سعت للتفاوض على تسوية للصراع في دونباس، شرق أوكرانيا.

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وأضاف بوتين ”لم تتوقف عمليات القتال واسعة النطاق التي تتضمن أسلحة ثقيلة ومدفعية ودبابات وطائرات في دونباس منذ 2014. كل ما نفعله اليوم ضمن عملية عسكرية خاصة هو محاولة وقف هذه الحرب. هذا معنى عمليتنا- حماية الناس الذين يعيشون في تلك الأراضي”.



وأكد بوتين مجددا أنه حاول التفاوض على تسوية سلمية قبل إرسال القوات، ”لكننا خدعنا وتعرضنا للخيانة.”



ووصف شرق أوكرانيا بأنه ”أرض تاريخية” لروسيا، موضحا أن موسكو اعترفت بهزيمتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 1991 لكنها اضطرت للتحرك لحماية المتحدثين بالروسية هناك.



وشرح بوتين قراره بإرسال قوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير بالحاجة لحماية المتحدثين بالروسية ”ونزع السلاح والنازية” عن أوكرانيا لمنعها من تشكيل خطر على روسيا- وهو زعم رفضته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون ووصفوه كذريعة لعدوان غير مبرر.



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