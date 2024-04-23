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الثلاثاء، 23-04-2024 11:04 ص

كيم جونغ أون يشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً"

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الوكيل الإخباري- أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضادّاً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء.

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وأتى هذا الإعلان غداة رصد الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية دفعة من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في أحدث حلقة من مسلسل الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ مطلع العام.


وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، صباح الثلاثاء، إنه خلال المناورة التي جرت الاثنين وشاركت فيها "وحدات راجمات صواريخ ضخمة للغاية"، أشاد كيم "بقوة ودقة" الصواريخ التي "أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كلم.


وأوضحت الوكالة أن كيم "أشرف على تدريب تكتكي مشترك يحاكي هجوماً نووياً مضادّاً". ونقلت الوكالة عن كيم إعرابه عن "ارتياحه الكبير" لنجاح هذه التدريبات.


كان الجيش الكوري الجنوبي أعلن، الاثنين، أن الصواريخ الكورية الشمالية أُطلقت من منطقة بيونغ يانغ وحلّقت لمسافة تناهز 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرقي شبه الجزيرة الكورية.


ووفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وصف الجيش الكوري الجنوبي هذه التجربة بأنها "استفزاز صارخ".

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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