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الأربعاء، 31-05-2023 01:19 م

كييف تعلن تسلمها 60 دبابة من الدول الغربية

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن كييف تلقت حوالي 60 دبابة من صنع غربي.

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وقال ريزنيكوف إن "التحالف (لتوريد دبابات ليوبارد) يضم ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا"، مشيرا إلى أن "لدى كييف حتى الآن كتيبتين من 30 دبابة ليوبارد لكل منهما، أي حوالي 60 في المجموع".

ووفقا له، زودت كذلك فرنسا كييف بدبابات "AMX-10RC" ذات العجلات، وبريطانيا أرسلت دبابات "تشالنجر" والولايات المتحدة الأمريكية - أبرامز.

وفي 25 يناير أكد مجلس الوزراء الألماني أنه سيرسل 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وسيسمح لدول أخرى بإعادة تصدير هذه المركبات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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