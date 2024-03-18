الانتخابات الرئاسية الروسية.. أي الكيانات منحت بوتين أعلى نسبة من الأصوات؟

الوكيل الإخباري - يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33%، بعد فرز 99.1% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

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وتصدرت جمهورية الشيشان قائمة الكيانات الروسية في تأييد بوتين حيث حصل فيها على 99.28% من الأصوات، تليها جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.



وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:



- مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.

- مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.

- مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.

- جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.

- جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.

- جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.

- مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.

- إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.

- مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.

- جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.

- إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.

- جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.

- مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.

- دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.

- إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.

- مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.

- موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.

- إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.

- مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.

- إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.

- مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.

- مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.

- مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.

- مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.

- مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.

- مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.

- جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.

- مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.

RT