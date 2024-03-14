الخميس 14-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل إعلان جديد صادر عن البنك المركزي الأردني

الامن يحذر سالكي هذه الطرق!

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول جنوب لبنان

الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس عباس ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

3 إصابات إحداها خطيرة في عملية طعن بمستوطنة بيت كاما

الأردن يدين تركيب الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على أبواب "الأقصى"

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

مصر.. هبوط الدولار بعد تعرضه "لضربة ثلاثية"

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

قطر ستزيح كندا من قائمة أكبر 5 منتجين للغاز في العالم

الخميس، 14-03-2024 03:55 م

شركة خاصة تطلق أول خدمة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة

65f0016e4236044bbf14ac79


الوكيل الإخباري - كشفت شركة SR CMS الروسية الخاصة المتخصصة في مراقبة المناخ عن أول منصة في روسيا لمراقبة غازات الدفيئة، وذلك بناء على تحليل بيانات استشعار الأرض عن بعد من الفضاء.

اضافة اعلان


وقالت الخدمة الصحفية لمؤسسة SR Space التي تعد SR CMS فرعا لها إن شركة SR CMS أعلنت عن إطلاق أول منصة من هذا النوع في روسيا من شأنها تقديم معلومات مراقبة غازات الدفيئة على شكل برمجيات حاسوبية. وأوضحت أن مشكلة تتبع انبعاث غازات الدفيئة لا تزال قائمة في روسيا آخذا في الاعتبار التشدد في القوانين بهذا الشأن.

وأشارت شركة SR Space إلى أن خارطة العالم التفاعلية التي تم وضعها في إطار المشروع تجمع بين بيانات استشعار الأرض عن بعد والمعلومات المفتوحة الواردة من الشركات الروسية وخطوط أنابيب النفط والغاز. ولا تسمح المنصة بتقديم معلومات حجم انبعاثات غازات الدفيئة فحسب بل والقضاء الفوري على الكوارث البيئية وتغيرات مفاجئة في ديناميكا الانبعاثات في الشركات المحورية.


يذكر أن المراقبة الفضائية لغازات الدفيئة تتحقق في الوقت الراهن بفضل الأقمار الصناعية Sentinel-5P التابعة لبعثة Copernicus الأوروبية، الأمر الذي يسمح بتجديد البيانات تماما مرة واحدة في الشهر. وتخطط الشركة الروسية لتجديد البيانات بسرعة أكبر مع الأخذ في الاعتبار البيانات الواردة من الأقمار الصناعية الأخرى، بما في ذلك الأقمار الصناعية التابعة لها التي يتوقع أن تطلق عامي 2024 – 2025.

 

وستتضمن المنظومة مستقبلا الخدمة المذكورة والبنية التحتية الأرضية ومجموعة من الأقمار الصناعية والمسيّرات الجوية المزوّدة بأجهزة القياس.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f01a7442360428b47ea3d7

روسيا.. البدء بتدريب طاقم غواصة "موجايسك" الجديدة في بحر البلطيق

65f2e9514236046fa94b0094

"برد الغوريلا" يضرب ولايتين أمريكيتين

22

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول جنوب لبنان

243187

الدفاع التركية: مقتل شخص جراء تحطم طائرة عسكرية

573363

بريطانيا تعتزم منع دول أجنبية من الاستحواذ على صحف بريطانية

65f2e1c84c59b75b35278f62 (1)

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
65cde8e44236045e996f11ad (1)

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

65cde8e44236045e996f11ad

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 14 صاروخا أوكرانيا استهدفت بيلغورود غربي روسيا

65ccaff34236046808451fba

الأمين العام للناتو: لا نرى تهديدات عسكرية من روسيا

534631

الجيش الأوكراني يؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة القرم

65cc69bd4c59b76705067532

بوتين يوقع على قانون حول مصادرة ممتلكات المدانين بنشر التزييف عن الجيش

65cc4670423604509013a91f

اعتراض وتدمير 9 مسيرات أوكرانية فوق بيلغورود وفورونيج والبحر الأسود