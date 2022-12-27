لافروف: العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن كان يمكن أن تعود بالفائدة على الجميع

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي، إن العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن من شأنها أن تكون مفيدة للجميع، بالنظر إلى المسؤولية الخاصة للبلدين على مصير البشرية.

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وقال وزير الخارجية في مقابلة مع وكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء، إنه "بالنظر إلى المسؤولية الخاصة لروسيا والولايات المتحدة كقوتين نوويتين لمصير البشرية، فإنني أنطلق من فرضية أن العلاقات الطبيعية بين بلدينا ستفيد الجميع".



وأكد لافروف أن الجانب الروسي يراعي في مخططاته مبدأ التعايش السلمي للدول ذات الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة.



وأوضح لافروف أن هذا المبدأ والذي كان يعمل خلال سنوات الحرب الباردة قد يعود مرة أخرى في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة، مضيفا أنه "بالنظر إلى الأعمال العدائية العلنية لواشنطن، بات من غير الممكن إدارة الأعمال كالمعتاد".

روسيا اليوم