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الأحد، 27-08-2023 04:40 م

لافروف: مواقع "بريكس الموسعة" في مجموعة العشرين ستتعزز

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الوكيل الإخباري - اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن توسيع مجموعة "بريكس" سيعزز موقعها ضمن مجموعة العشرين، مؤكدا أن روسيا ستنسق مواقفها مع أعضاء "بريكس" الجدد على صعيد المنصات الدولية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" ونشرها الصحفي بافل زاروبين عبر قناته في "تيليغرام" اليوم الأحد.

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وقال لافروف: "بالطبع، ستتعزز مواقع مجموعة بريكس ما بعد توسيعها، ضمن مجموعة العشرين، لأن السعودية موجودة هنا (في G20)، والأرجنتين أيضا. لذلك فإن التقسيم الرسمي لمجموعة العشرين إلى مجموعة "السبع" ومجموعة "بريكس بلس" أصبح الآن يكتسب ملامح واقعية".


وأضاف لافروف: "بالتأكيد، سننسق مواقفنا مع الأعضاء الجدد (في بريكس) على صعيد الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والمنصات الدولية الأخرى".


وعقدت قمة "بريكس" الأخيرة في جوهانسبورج بين يومي 22 و24 أغسطس برئاسة جنوب أفريقيا، وحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومثل روسيا فيها لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.


وخلال القمة، وجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا دعوة رسمية لمصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا للأرجنتين للانضمام إلى "بريكس"، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتبارا من 1 يناير المقبل.


وكانت الدول الست المذكورة بين 23 دولة أعربت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس".

 

RT

 




 

 


 

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